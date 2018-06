Patrick Kluivert, padre di Justin, ha parlato del possibile passaggio del figlio alla Roma: "Io vorrei che Justin restasse all'Ajax per un'altra stagione, ma dipende da lui e come padre accetterò ogni sua decisione. La Roma può essere una squadra veramente buona per lui anche se, come ho detto, vorrei restasse all'Ajax un anno e in seguito andasse all'estero. È una sua decisione e so che può farcela. Sono suo padre e sarò al suo fianco in qualsiasi caso".