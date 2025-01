Pavlovic ancora titolare nel Milan: il motivo della scelta e come cambia il mercato

Proprio in un periodo durante il quale diversi club hanno acceso i riflettori su di lui, Strahinja Pavlovic torna titolare nel Milan. Il difensore serbo al centro del mercato e della difesa rossonera,. L'ex Salisburgo era già partito dall'inizio nell'ultima gara di Champions contro il Girona, l'allenatore l'ha confermato in campionato dove non giocava da fine novembre (un quarto d'ora contro l'Empoli).- Questa scelta probabilmente è legata a un discorso di turnover, con l'idea di far riposare Tomori per la trasferta di Zagabria in programma mercoledì 29 gennaio. Schierando Pavlovic titolare coL Parma, però Conceiçao manda anche un messaggio al mercato:. A queste condizioni il giocatore resta in rossonero, se dovessero arrivare proposte superiori ai 20 milioni valuteranno cosa fare.

- La volontà del giocatore è quella di rimanere in rossonero e guadagnarsi sul campo la fiducia dell'allenatore e della società, dimostrando di poter puntare su di lui nella seconda parte di stagione.. Proprio come la partita contro il Parma, nella quale il serbo si gioca anche un po' del suo futuro.