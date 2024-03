Pazza idea De Rossi per la Fiorentina: è il preferito di Pradè e Burdisso. La posizione della Roma

La Fiorentina è al lavoro per gettare le basi della prossima stagione. Basi di cui, secondo l'opinione comune, non farà parte Vincenzo Italiano, che sembra considerare chiuso il suo ciclo alla Fiorentina che a giugno compirà tre anni. E il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa un nome nuovo per la panchina viola: quello diSecondo il quotidiano non è impossibile vedere l'attuale tecnico giallorosso sulla panchina gigliata il prossimo anno. Il suo nome è fortemente caldeggiato da Pradè e Burdisso, che conoscono benissimo la bandiera della Roma.

Affare possibile, sì, ma visto l'ottimo rendimento che De Rossi sta avendo alla Roma è probabile che il board giallorosso offra un rinnovo di contratto al proprio allenatore. In ogni caso, l'interesse della Fiorentina è forte e potrebbe giocare un ruolo decisivo.