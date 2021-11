ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "L, dove non mettevo più piede da quando ho venduto la società nel 1995. Sono andato ed è cambiato tutto: ho visto l'albergo e i campi. Ma una parte del centro è rimasta la stessa, quella dalla quale solitamente entravo io e, piedi e testa importanti allo stesso modo. E Aldo fu decisivo per noi, quindi... Però nel mio cuore c’è, un tedesco di Cagliari, in fondo i sardi sono testardi allo stesso modo. E lui mi sembra avere quella forza di volontà, quella capacità, quella mentalità che aveva Lothar. Sì,Perdevamo 1-0, ma ero tranquillo: Lothar prima della partita mi aveva detto 'presidente, vinciamo'. E sì, quando lui diceva che si vinceva, poi effettivamente andava così. Ho un solo rimpianto: avremmo meritato di vincere di più, rispetto a quanto fatto. Partite... sfortunate, usiamo questo termine. Furono in realtà condotte male da due arbitri,, anche Pagliuca (allora portiere della Samp, ndr) lo ha ammesso a distanza di anni. Siamo stati una delle squadre più forti del Dopoguerra".Peccato non averlo conosciuto di persona, giusto un paio di incroci allo stadio. Era un avversario leale. Non ho mai provato a prenderlo perché ero innamorato pazzo dei tedeschi e nVisto quanto mi ha dato Aldo più avanti, l’acquisto di Maradona è stato un bene per il Napoli e anche per noi. L’arrivo di Diego per la verità fece comodo a tutta l’Italia: brindai a champagne pure io.portai in Italia, poi il mio 50% sparì dopo il prestito all’Ascoli. Mi piaceva, l’avevo visto in Austria, mi ricordava Serena".Ma il calcio per me è un questione di cuore. Sono nato interista e morirò tale".