Perché Courtois non è stato convocato per gli Europei 2024

Getty Images

In occasione delle convocazioni del Belgio per Euro 2024,, che non ha inserito il giocatore nell'elenco ufficiale per il torneo che si giocherà in Germania da venerdì 14 giugno al 14 luglio. Ricostruiamo: dopo aver diramato la lista definitiva con l'esclusione del portiere, il ct ha giustificato l'assenza dicendo che era lo stesso giocatore a non sentirsi di partecipare al torneo. Una versione che non rispecchia però il pensiero di Courtois:, dando del bugiardo al ct.

- Courtois quindi è ufficialmente fuori dall'Europeo, i portieri del Belgio saranno Casteels (Wolfsburg), Sels (Nottingham Forest) e Kaminski (Luton), nonostante il portiere del Real Madrid avesse recuperato dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita lo scorso agosto, prima dell'inizio del campionato spagnolo. L'ex portiere di Atletico Madrid e Chelsea è rientrato per le ultime partite della stagione,- La nazionale di Tedesco all'Europeo è stata inserita nel girone E con Ucraina, Romania e Slovacchia, contro la quale il Belgio debutterà lunedì 17 giugno alle ore 18. La squadra gira intorno a Kevin De Bruyne,, il Chelsea apre solo alla cessione a titolo definitivo. Se non si considera BigRom che formalmente è tornato ai Blues, l'unico giocatore della Serie A tra i convocati è Charles de Ketelaere.