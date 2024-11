Perché Hummels nella Roma non gioca

Quandoaveva firmato con la Roma, probabilmente, non si aspettava di giocare così poco. Anzi, di non giocare.: la squadra di Juric perde 1-5 e il difensore tedesco fa autogol nel giorno del suo debutto. Prima e dopo, tanta panchina una partita saltata per febbre.- In tanti si continuano a chiedere perché Juric non faccia giocare l'ex Dortmund. Partita dopo partita i tifosi continuano a storcere il naso,: "Ma non è una bocciatura - aveva detto il tecnico prima della partita di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, ennesima gara in cui il tedesco è rimasto fuori - Schiero la formazione che secondo me ha più possibilità di portare a casa la vittoria". Più volte, quando gliel'hanno chiesto, l'allenatore ha risposto dicendo che quella di lasciare fuori il difensore è una sua decisione.

- In una delle interviste Juric ha detto di vedere Hummels nello stesso ruolo di N'Dicka, ma al difensore ivoriano non rinuncia mai. Per questo non c'è spazio per Hummels, che dopo aver giocato la finale di Champions con il Dortmund si è ritrovato a fare panchina a Roma., che ha reinventato braccetto sinistro arretrandolo rispetto al suo ruolo naturale di esterno sinistro. In quel ruolo, rimasto scoperto, Juric ha rilanciato Zalewski che era finito fuori rosa per motivi di mercato.