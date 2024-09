Perché Vlahovic è stato sostituito all'intervallo di Juventus-Napoli

Getty Images

Cambia l'allenatore, ma le difficoltà per Dusan Vlahovic restano. L'attaccante della Juventus è uscito nell'ntervallo di uno dei due big match della quinta giornata di Serie A:. Gli attaccanti non hanno inciso, né Lukaku da una parte e né Vlahovic dall'altra: il serbo è stato anche sostituito all'intervallo.- Al momento del cambio qualcuno si è chiesto se sia stata una scelta tecnica o l'ex attaccante della Fiorentina si fosse fatto male nel corso del primo tempo,: "Vlahovic sta bene, ha fatto un buon primo tempo e ha aiutato la squadra attaccanto la profondità, anche se oggi ne avevamo poca". Il serbo quindi non ha avuto nessun problema fisico, è uscito per scelta tecnica sostituito da Weah.

- L'anno scorso Vlahovic era stato criticato da molti per i pochi gol segnati (16 in 33 partite di campionato), qualcuno l'ha giustificato dicendo che con Allegri non gli arrivavano abbastanza palloni e la squadra pensava più a difendere che ad attaccare.nella vittoria in trasferta contro il Verona, delle quali una su calcio di rigore.