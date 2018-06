Sarà Mattia Perin il primo acquisto della Juve. Il portiere di Genoa e Nazionale arriverà in bianconero anche prima di Emre Can, atteso ormai a Torino verso la fine della prossima settimana. Trattativa avviata da subito con la convinzione di arrivare ad un accordo tra club quella per Perin, intesa raggiunta la scorsa settimana e poi suggellata martedì in Lega sulla base di una cifra complessiva da 15 milioni in attesa di quei dettagli limati proprio ieri: l'offerta finale, quella giusta anche per il Genoa, è da 12 milioni di euro più 3 di bonus. Già da tempo, infine, era stato raggiunto l'accordo totale con il giocatore che firmerà un contratto quadriennale da 2,5 milioni netti a stagione più bonus. Ed ora prima di procedere all'annuncio mancano solo le tradizionali visite mediche.

IL RETROSCENA – Queste dovrebbero essere in programma domani presso le strutture del J Medical. Ma nelle scorse ore tra Torino e Genova è rimbalzata una voce poi riportata dal Corriere Torino, l'inserto torinese del Corriere della Sera: Perin avrebbe infatti già svolto una prima parte delle visite mediche in gran segreto, un retroscena che rivela quella che è una prassi non inedita soprattutto per quei giocatori che hanno nel proprio passato infortuni gravi come quelli che ha dovuto superare proprio il portiere. Fugati anche gli ultimissimi dubbi, l'affare è quindi giunto alla conclusione. Felice per tutti.