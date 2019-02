Gaston Brugman, centrocampista e capitano del Pescara, è a rischio per la sfida contro il Foggia. Queste le sue parole riportate da PescaraSport24.com: "Mi sento bene e a Foggia spero di esserci, vedremo oggi come prosegue questo piccolo infortunio. Voglio dare il mio contributo. Dobbiamo ripartire dalla grinta messa nel secondo tempo contro il Brescia, nonostante il 5-1 abbiamo lottato fino alla fine. Ringrazio i tifosi per il sostegno che ci danno e gli promesso il massimo impegno, faremo di tutto per onorare la maglia. Il 4-3-2-1? Cambia che a centrocampo siamo uno in più e siamo più compatti, è una opzione che si può fare. Ci lavoriamo e può dare i suoi frutti".