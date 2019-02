Ahmad Benali, trequartista del Crotone, parla alla tv ufficiale del club calabrese: "Sono contento di essere tornato in campo, da titolare, dopo l’infortunio dei mesi scorsi. Voglio dare una mano ai miei compagni in vista della salvezza e per questo dobbiamo sfruttare al massimo i turni casalinghi a iniziare dal Pescara. Loro sono fra i più forti di Serie B, fanno poco palleggio e sfruttano bene le ripartenze e dovremo stare attenti. Però giochiamo in casa, ci saranno tanti tifosi a sostenerci e per questo dobbiamo fare bene".