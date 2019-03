Bepi Pillon, allenatore del Pescara, parla in vista della sfida contro il Cittadella: "Siamo nel momento chiave della stagione, dipende tutto da noi sia per la Serie A diretta sia per i play off. Fuori casa bisogna fare punti se si vuole ambire alle zone alte della classifica e ogni match da qui in avanti deve essere una finale, una battaglia in cui tutti possono vincere o perdere. Questo vale per noi come per gli altri e dobbiamo pensare solo a vincere senza fare tabelle e calcoli. Non voglio sentir parlare di emergenza, mancheranno Brugman, Elizalde, Balzano, Campagnaro e Kanoutè e uno fra Sottil e Melegoni rimpiazzerà Marras in attacco. Ho fiducia in chi c’è e sono certo che chi scenderà in campo darà il massimo".