Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, risponde così ai cori dei tifosi contro di lui: "Non me ne frega niente, devono aiutare i ragazzi e che mi mandino al paese me non mi interessa. Lo dico da anni, sono a disposizione e se c’è qualcuno più bravo di me venisse, ma non vedo gente così vogliosa" le sue parole a Rete8.