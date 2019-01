13.30 Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com la dirigenza del Genoa è partita per Milano per incontrare il Milan.



12.30 Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per il passaggio di Krzysztof Piatek al Milan. Il Genoa attende la prima offerta ufficiale dei rossoneri, che sono stati informati del costo del cartellino: 40 milioni di euro più 5 di bonus. Questa mattina la punta polacca, squalificata per la sfida di lunedì proprio con il Milan, si è allenata regolarmente con il resto del gruppo, a Pegli c'era anche la dirigenza del Genoa che attende segnali da Milano per partire. Sul fronte rossonero, Maldini è arrivato molto presto a Casa Milan, con lui c'è anche Leonardo. Entrambi sono in contatto con Elliott che deve autorizzare la proposta economica.