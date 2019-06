Andrea Pinamonti, attaccante dell'Italia Under 20, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro Mali: "C'è grande entusiasmo, abbiamo fatto benissimo fino a qua. Abbiamo superato bene il girone e poi gli ottavi, ora sfidiamo una squadra ostica. Siamo pronti e faremo di tutto per batterli puntando sulle nostre qualità".



SUL MATCH - "Loro sono fisici, li abbiamo studiati e la loro forza è quella. Noi dobbiamo metterla sul gioco e la tecnica, sappiamo che possiamo fare meglio da questo punto di vista. Alla fine vincerà chi avrà più voglia e grinta, e noi ne abbiamo tanta".



SACRIFICI PER LA FINALE - "Non posso fare fioretti, lo deciderò magari coi compagni. Sappiamo che stiamo facendo bene, abbiamo voglia di coronare un sogno fantastico".



SULL'EUROPEO UNDER 21 - "Sicuramente è faticoso, ma quando arrivano queste chiamate devi essere superogoglioso, Ora penso a vincere il Mondiale, poi mi concentrerò sull'Under 21".



SULLO SPIRITO DI SQUADRA - "Sì, è la nostra forza, lo dice sempre il mister. Siamo consapevoli della nostra forza, anche se ci hanno 'tolto' alcuni giocatori di talento".



SUL GRIDO POST-PARTITA - "Nasce dal mister ed è ispirato a '300'. Abbiamo un gruppo su Whatsapp e prima di ogni partita il mister ci invia lo spezzone di quel film che noi ripetiamo in campo".