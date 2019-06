In campo è stato il protagonista della qualificazione dell'Italia Under 20 ai quarti del Mondiale col cucchiaio contro la Polonia (QUI), sul mercato Andrea Pinamonti ha i riflettori di diversi club accesi su di lui. Dopo aver chiuso l'avventura in prestito al Frosinone con 5 gol e 3 assist, l'attaccante rientrerà all'Inter ma potrebbe ripartire presto. E stavolta definitivamente.

LO SCAMBIO - Tra le società che hanno messo gli occhi sull'attacante c'è la Fiorentina, che potrebbe provare a farlo inserire nell'eventuale affare legato a Federico Chiesa.

ALTRE SOLUZIONI - Non solo i Viola però, perché il giocatore piace anche a Sampdoria e Spal. In caso di cessione, l'Inter vorrebbe tenersi comunque il diritto di recompra sul classe '99. Pinamonti tra campo e mercato, dopo l'esperienza a Frosinone è pronto a rimanere in Serie A.