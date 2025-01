Pioli fa visita al Milan e scherza con Reijnders: "Con me calciavi sempre fuori"

AFP via Getty Images

Stefano Pioli guarda Reijnders e sorride. Il Milan è a Riyad in Arabia Saudita dove domani alle ore 20 sfiderà la Juventus per la semifinale di Supercoppa italiana, la squadra sta lavorando agli ordini del nuovo allenatore Sergio Conceiçao ma alla vigilia della partita ha avuto una visita speciale:, che da settembre scorso si è seduto sulla panchina dell'Al-Nassr e ormai da quelle parti è di casa. L'allenatore ha approfittato della vicinanza per andare a salutare i suoi ex giocatori e scambiare qualche battuta.

- Sorrisi e abbracci all'arrivo di Pioli, che tra una risata e l'altrariferendosi al rendimento del centrocampista olandese in questa stagione. E giù sorrisi, in un clima disteso a ventiquattr'ore dalla sfida contro la squadra di Thiago Motta. I giocatori del Milan sono concentrati perché sanno che ora serve una sterzata per svoltare una stagione complicata costata il posto a Paulo Fonseca. Conceiçao si è già immerso nell'ambiente rossonero e vuole partire subito con una vittoria contro la Juve del figlio Francisco, magari vincendo il suo primo trofeo con il Milan.

- Quella frase di Pioli su Reijnders probabilmente era riferita ai numeri dell'ex Az Alkmaar nella scorsa stagione: considerando tutte le competizioni, l'olandese aveva totalizzato 50 partite segnando 4 reti, 3 in campionato e una in Europa League;; a questi vanno aggiunti anche gli assist: con Pioli erano stati 4 in tutta la stagione, nella prima parte di quest'annata è già a quota 3.