Pippo Inzaghi: 'Derby Scudetto? Uno l'ho sventato io. Simone all'Inter ha sopportato tanto, oggi se lo merita'

, ex attaccante del Milan ed allenatore come il fratelloche sta per festeggiare il suo primo Scudetto con l', quello della seconda stella per i nerazzurri, è stato protagonista di un contenuto speciale su Dazn, "Un'altra storia". Queste le sue parole sulla possibilità di vedere l'assegnazione del tricolore già lunedì 22 aprile, con la vittoria della Beneamata sul Diavolo nella stracittadina della 33esima giornata:"Simone è un ottimo gestore di risorse umane, è molto bravo.. È stato bravissimo, è andato avanti per la sua squadra. Dopo la finale di Champions, in cui, ha fatto il salto definitivo e a me non sorprende. Ha pochi amici e quindi si è dovuto fare il mazzo per dimostrare che adesso è uno dei migliori d'Europa. Sono contento per lui perché oltre a essere un grande allenatore, è una persona perbene".

"Uno lo sventai io con un mio gol (allude al 2007/2008, 2-1 per il Milan, ndr). PeròSpero che il Milan vinca la coppa, così per me sarebbe il top. Sarà una bella partita con lo stadio pieno. Io feci gol al mio primo derby con Terim. Non feci tanti gol nel derby, ma quello che ho fatto sono stati importanti. San Siro? Non si tocca, venni al Milan proprio per giocare a San Siro. Ho realizzato il mio sogno e in quello stadio ho ottenuto tutto quello che c'era da ottenere".