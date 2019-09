Andrea Pirlo, ex centrocampista di Inter, Milan e Juve, parla all'evento di Roveri, organizzato dalla fondazione Vialli e Mauro: "Sempre un piacere essere qua, causa importante, prima volta l’anno scorso e sono riuscito a tornare".



Inter prima alternativa alla Juve?

"In questo momento sì, mercato finirà oggi e poi ci saranno le squadre definitive e gli allenatori lavoreranno con il giusto tempo. L’Inter è la più attrezzata per lottare tanto tempo con la Juve".



Chiellini out?

"Peserà tanto, è capitano e leader, in campo si fa sentire, l’assenza è importante, però la Juve ha comprato giocatori giovani e bravi che saranno all’altezza".



Dybala fuori? Grande abbondanza. Come gestire?

"Quando sei in una grande ti devi abituare a convivere con altri campioni, poi spetta a te far vedere quello che sai fare. Nella Juve o Barça/Real devi adattarti e poi chi è più bravo gioca".



Milan?

"Appena iniziato, giocatori e allenatore nuovo, c’è bisogno di tempo per capire cosa vuole Giampaolo, pian piano ma hanno scelto l’allenatore giusto".



Maldini e Boban?

"Stanno operando bene nei limiti di quello che possono fare: squadra giovane su indicazione dell’allenatore, quindi ci vorrà tempo, ma faranno bene".



Giusto ripartire dai giovani?

"Giusto ripartire da dove possono, livello questo al momento, problemi anche con l’Uefa ed è giusto ricominciare".



21 a Higuain?

"Nessun effetto, contento ce l’abbia lui che è un grande campione che ha fatto una grande partita".



Partner migliore per Cristiano?

"Sì, lo era già l’anno scorso poi è andato al Milan: segna, fa assist, sa giocare con la squadra, è perfetto per la Juve ma anche per altre".



Juve di Sarri?

"Squadra più forte: anche loro hanno giocatori e allenatore nuovo, ci vuole tempo perché ci sono idee nuove. Dopo due giornate qualcosa si intravede".



Juve fuori dalle prime 4 in Champions è fallimento?

"La Juve deve cercare di arrivare fino in fondo, stanno investendo ogni anno per cercare di farcela, non è facile perché per uscire basta un minimo dettaglio hanno la potenzialità per arrivare in fondo".



Tu allenatore?

"A fine settembre corso master a Coverciano e se capiterà qualcosa di interessante inizierò. Il modello? Pirlo".