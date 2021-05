Non che fosse nell'aria un suo passo indietro, ma dopo la sconfitta con i rossoneri è evidente che tutto sia cambiato.E non scendendo in campo si è ritrovata fuori dalla zona Champions, a -3 da Atalanta e Milan, a -1 dal Napoli, dietro a tutte e tre negli scontri diretti. Nove punti potrebbero non bastare quindi, nove punti in ogni caso sembrano ora un traguardo quasi impossibile da raggiungere.Ma Pirlo ha detto che c'è stato un confronto rapido, come sempre accade prima e dopo la partita. Esprimendo e ribadendo sempre lo stesso concetto:, l'ultimatum post Benevento era chiaro: per la conferma non sarebbe bastata la qualificazione in Champions, doveva arrivare in maniera convincente. Nel frattempo è successo di tutto, ma di sicuro la Juve è scomparsa.doveva essere un segnale di fiducia e compattezza, sotto i suoi occhi la Juve si è frantumata in mille pezzi. La notte è lunga e alla Continassa non sarà per nulla serena. “Ogni decisione è sempre stata condivisa da tutti”, ha ribadito Fabio Paratici nel pre-partita. Quindi la scelta di Pirlo, quindi la decisione di non esonerarlo dopo il Porto o il Benevento e poi di continuare sempre a puntare su di lui,Mancano tre partite più la finale di Coppa Italia, nessuno può far miracoli, ma tra chi sicuramente non è in grado di farne c'è proprio Pirlo. E, solo sulla carta e forse nemmeno ci sono altre soluzioni come quelle dei vari fantasmi che aleggiano sempre alla Continassa. La notte è lunga, si dice che porta consiglio.serviranno nove punti nella speranza che il Napoli inciampi almeno una volta o che la coppia Atalanta-Milan fallisca due partite su tre.