D’accordo: la Juve deve cambiare mentalità, mettendo da parte eccessive prudenze e timori, facendo un gioco propositivo, fluido, rapido, a testa alta. Il diktat è: non buttare mai via la palla, giocarla sempre. Anche quando si rischia di perderla in situazioni assai pericolose ovvero vicino alla propria porta. Ci aveva provato Sarri senza riuscirci. Ci prova, oggi, Pirlo, prendendosi i suoi consapevoli rischi: ci vorrebbero doti di palleggio, di velocità, di smarcamento rapido senza palla. Facile a dirsi, più difficile a farsi.