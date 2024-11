Pirola brilla con l’Olympiacos: numeri da top in Grecia ed Europa League, ha già convinto Mendilibar

2024 Getty Images

, confermandosi come uno dei giovani difensori più promettenti del panorama italiano. A soli 22 anni, il centrale di Carate Brianza, già capitano dell’Under 21 azzurra, si sta imponendo come un pilastro nella difesa della squadra allenata da, mostrando maturità, solidità e grande intelligenza tattica.La prestazione recente in Europa League contro il FCSB, nella gara terminata 0-0, è solo l’ultimo esempio dell’impatto che Pirola ha avuto in questa stagione. Con una valutazione di 7.6 su Sofascore, è stato tra i migliori in campo, dominando nel gioco aereo con 8 duelli vinti su 12 e contribuendo sia in fase difensiva, con sei intercetti, sia in quella offensiva, creando un’opportunità da gol grazie alla sua abilità nel gioco con i piedi.

Nel campionato greco, Pirola ha confermato il suo valore con numeri importanti. In sei partite giocate, di cui cinque da titolare, ha totalizzato una media di 73 minuti a partita, mostrando una precisione di passaggio complessiva dell’83%. Particolarmente efficace nella propria metà campo con un’accuratezza dell’86%, si sta mettendo in mostra anche nei passaggi offensivi, con una precisione del 78%.Difensivamente, i dati parlano chiaro: 4.2 salvataggi a partita, 1.7 recuperi di palla e zero errori che abbiano portato a tiri o gol avversari. Inoltre, la sua abilità nei contrasti è notevole: con il 79% di duelli totali vinti, Pirola si sta dimostrando praticamente insuperabile, specialmente nei contrasti, dove raggiunge un incredibile 90% di successi. Non sorprende che sia già stato incluso nella Top XI del campionato greco per le sue prestazioni.

Anche in Europa League, il difensore italiano ha brillato, mostrando solidità e adattabilità a un livello competitivo ancor più alto. Con una valutazione media di 7.12 e un'ottima precisione nei passaggi, sia nella propria metà campo (77%) sia in quella avversaria (71%), Pirola ha dimostrato di essere pronto a misurarsi contro avversari di caratura internazionale.La crescita costante diè il risultato di un mix di talento, lavoro duro e fiducia da parte del suo allenatore, Mendilibar. Il tecnico ha saputo valorizzare le qualità del giovane italiano, concedendogli spazio e responsabilità in un club ambizioso come l’Olympiacos. Pirola, dal canto suo, ha risposto con prestazioni di altissimo livello, guadagnandosi la fiducia dei compagni e dei tifosi.