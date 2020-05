Non si ha ancora la certezza sul destino della Serie A e della stessa Sampdoria, ma in casa blucerchiata è già iniziato il primo tormentone di mercato. Il nome caldo negli ultimi giorni è quello di Lucas Piton, terzino sinistro brasiliano classe 2000 di proprietà del Corinthians, considerato un interessante prospetto del calcio sudamericano.



"​È sempre stato uno dei miei sogni difendere i colori della prima squadra, ma confesso che non mi sarei mai aspettato di arrivarci così velocemente" ha detto il calciatore all'emittente brasiliana CBN. "E' stata una bellissima sorpresa e spero di ripagare la fiducia che tutti ripongono in me".



Come detto, però, Genova chiama: "Ho sentito dell’interesse della Sampdoria dalla stampa e, se è vero, sono felice. Ma lascio che di questo se ne occupi il mio agente" ha aggiunto Piton. "Al momento non voglio pensare a queste cose e la mia attenzione - conclude - è totalmente focalizzata sul Corinthians".