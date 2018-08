Dopo un’estenuante trattativa, Marko Pjaca diventerà un calciatore della Fiorentina. E, insieme a lui, Kevin Mirallas. I dettagli delle operazioni: per il croato, prestito oneroso a due milioni con diritto di riscatto a venti e recompra a ventisei; il belga, invece, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di sette milioni e mezzo, dopo che l’Everton ne aveva inizialmente chiesti dieci, e guadagnerà circa un milione, abbassandosi l’ingaggio.