Pjanic a un passo dal CSKA Mosca, c'è l'accordo: cosa cambia per il Genoa

AFP via Getty Images

, ex giocatore di Roma, Juventus e Barcellona attualmente senza contratto. Le parti, secondo quanto riportato dalla stampa russa, hanno raggiunto une s'è così espresso ai giornalisti che erano lì pronti ad accoglierlo: ''Non vedo l'ora di iniziare. Conosco molto il CSKA, un grande club. Ho parlato con Rahimić, che è un mio buon amico". Negli scorsi giorni il nome di Pjanic era stato accostato anche al Genoa, club alla ricerca di un rinforzo a centrocampo dopo il brutto infortunio rimediato da Ruslan Malinovskyi.

Tra quelli sondati ci sarebbe proprio un connazionale ed ex compagno di Malinovskyi ai tempi dell'Atalanta: Viktor, rimasto senza contratto dopo la fine dell’accordo coi bergamaschi e le esperienze in prestito a Spezia ed Empoli. Altre due ipotesi, decisamente più suggestive ma anche più onerose, portano dalle parti dell'ex sampdoriano Antonioe del brasiliano ex Barcellona,, entrambi peraltro con passato anche all'Inter.