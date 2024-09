Genoa, si valutano anche due ex Inter per sostituire Malinovskyi

Getty Images

Il gravissimo infortunio occorso sabato a Venezia acostingerà il giocatore, operato ieri mattina, a restareUn'assenza pesante per Alberto Gilardino e per il suo Genoa che, tra le soluzione adottabili, oltre al ricorso alla rosa già a disposizione, valuta con attenzione anche ilL'elenco dei giocatori senza contratto, d'altronde, è lungo e ricco di nomi accattivanti che sembrano poter fare al caso del Grifone. Tra quelli sondati, secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe proprio un connazionale ed ex compagno di Malinovskyi ai tempi dell'Atalanta:. Il 26enne di Cherson è rimasto a spasso dopo la fine del suo contratto con i bergamaschi e le esperienze, per la verità non esattamente entusiasmanti in prestito a Spezia ed Empoli. Per caratteristiche tecniche e tattiche sembra essere l'erede ideale dello sfortunato numero 17 rossoblù. Altre due ipotesi, decisamente più suggestive ma anche più onerose, portano dalle parti dell'ex sampdorianoe del brasiliano ex Barcellona, entrambi peraltro con passato anche all'Inter.

preferendo prima capire quali risposte arriveranno da chi è già a disposizione di Gilardino, come Junior Messias e Fabio Miretti.