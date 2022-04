30 aprile 1982: la Juventus annuncia l'acquisto di Michel Platini. Liam Brady sa che dovrà andare via per fargli posto, ma il 16 maggio segna il rigore decisivo per la vittoria a Catanzaro che regala ai bianconeri lo scudetto della seconda stella. Tardelli, Furino e Bettega ricordano le lacrime versate nello spogliatoio a fine partita.