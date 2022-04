L'ex presidente della Fifa Joseph Blatter e Michel Platini, ex capo dell'organo di governo del calcio europeo Uefa, saranno processati per frode e altri reati in Svizzera dall'8 giugno. La data è stata fissata da un tribunale federale di Bellinzona e il processo dovrebbe durare fino al 22 giugno. I pubblici ministeri federali svizzeri hanno affermato in una dichiarazione dello scorso novembre che non esisteva alcuna base legale per il pagamento di 2 milioni di dollari nel 2011 a Platini, dichiarato come denaro per il lavoro come consulente Fifa 1998-2002. "Questo pagamento ha danneggiato i beni della Fifa e ha arricchito illegalmente Platini", si legge nella dichiarazione dell'accusa.

L'indagine penale contro Blatter è iniziata nell'autunno 2015 con l'accusa di frode, appropriazione indebita di fondi Fifa e cattiva gestione, oltre a falsificazione di un documento. Platini, dal canto suo, è stato accusato di frode, appropriazione indebita, contraffazione e complice della presunta cattiva gestione di Blatter. Entrambi hanno rivendicato la loro innocenza e hanno affermato di avere un accordo verbale sul pagamento.