Da obiettivo possibile a sogno proibitivo. I costi dell'operazione Paul Pogba hanno convinto la Juventus a rinunciare al ritorno del centrocampista francese, per ora: qualora il francese non rinnovasse il contratto che lo lega al Manchester United fino al 2022, riferisce Tuttosport, allora in primavera i costi potrebbero abbassarsi e i bianconeri potrebbero tornare a considerare l'operazione.