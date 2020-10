La clausola nel contratto di Paul Pogba è stata esercitata. Lo ha fatto il Manchester United con la propria dirigenza, un accordo unilaterale che ha consentito al club inglese di, dunque non più in scadenza nel prossimo giugno e con un anno in più d'intesa con i Red Devils., convinto di esercitare quella clausola che ora è realtà.- La Juventus da parte sua già da un anno pianificava la strategia per il francese, ma. Le perdite del club hanno impedito un acquisto da, prima della pandemia la Juve era pronta a provarci seriamente per l'estate 2020. Adesso è davvero complesso anche solo pensarci, lo United rifiuta ogni opzione di scambio e riaffronterà il caso a giugno.: da lì passerà il vero futuro di Paul, vale per la Juve come per il Real e tutti i club interessati.