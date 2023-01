Sta facendo discutere, soprattuto in Campania la scelta del designatore arbitrale Gianluca Rocchi di affidare Inter-Napoli a Simone Sozza arbitro nato a Milano e iscritto alla sezione di Monza. Un arbitro giudicato "di parte" dai tifosi napoletani che però non possono far altro che accettare questa decisione.



Come riportato da Tuttosport, infatti, non esiste più da regolamento interno alcun vincolo o preclusioni geografiche. Sozza, 35 anni, viene considerato il giovane più promettente fra i fischietti di Serie A nell'inevitabile ricambio generazionale che l'Aia sta cercando di portare avanti. Per questo affidargli big match o match incandescenti è un banco di prova che deve necessariamente esserci nel percorso di crescita.



Va da sé che, ad esempio, nella stessa giornata di oggio Livio Marinelli di Tivoli dirigerà invece Lecce-Lazio e aveva già arbitrato nel corso della stagione Empoli-Roma a settembre. Lo stesso Sozza tra l'altro aveva già arbitrato anche lui una milanese. Si tratta del Milan contro la Fiorentina a San Siro.