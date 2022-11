Dopo la vittoria della Polonia contro l'Arabia Saudita, ha parlato in conferenza il ct polacco, Czeslaw Michniewicz,"Ovviamente quattro punti non decidono nulla, ma sono contento che abbiamo segnato due gol e avuto qualche occasione, così come gli avversari. Siamo molto felici di aver reso noi stessi e i tifosi così felici. Oggi stiamo tutti vivendo un bel momento. Il momento clou è stato il primo gol e la parata di Szczesny prima dell'intervallo. Abbiamo ottenuto una vittoria meritata".