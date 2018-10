Arrivano aggiornamenti importanti sul presunto caso di stupro di cui è accusato Cristiano Ronaldo e che riguardano l'ex modella Kathryn Mayorga. Il quotidiano portoghese Correio de Mana è riuscito a contattare il portavoce della polizia di Las Vegas per indagare sulla notizia della sparizione delle prove del presunto stupro.



LE PROVE CI SONO - Il portavoce della polizia di Las Vegas, Jacinto Rivera, ha confermato che: "Le prove non sono scomparse. Sono ancora le stesse che sono state raccolte nel 2009 e sono ancora in nostro possesso. Certo non posso entrare in ulteriori dettagli".



RONALDO SARA' INTERROGATO - Da parte del Dipartimento di polizia di Las Vegas c'è anche interesse nell'interrogare Cristiano Ronaldo: "Sicuramente non sappiamo ancora quando accadrà. Lui è ovviamente fuori dal paese, ma ad un certo punto dovremo ascoltarlo. Quando c'è un indagine per un crimine, come stiamo facendo in questo caso, ovviamente dobbiamo interrogare la persona che è accusata di aver commesso il crimine".