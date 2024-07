AFP via Getty Images

. I suoisono stati deludenti finora ma la prestazione negli ottavi di finale, contro la, ha portato anche i suoi detrattori a ricredersi. Partito a razzo, il portoghese è stato il più pericoloso dei suoi nei primi 45'.Spunti, dribbling e grandi giocate, l'attaccante delnon ha trovato la rete ma è parso in ripresa, concentrato e voglioso di invertire il trend delle sue ultime uscite. Nel secondo tempo è un po' calato e, nonostante la buona prova, è stato sostituito dal ct

- Leao is not happy with going off, replaced by Conceicao (ex Ajax). pic.twitter.com/bfhfCa2Fhx —



Minuto 76', Leao ha lasciato Portogallo-Slovenia sullo 0-0 per far spazio a. Il rossonero è parso molto scontento e ha mostrato in modo palese il suo dissenso verso l'allenatore con unache non è sfuggita alle telecamere.