Dopo la vittoria contro il Monza, Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo vinto una partita difficile. Oggi c'era tutto da perdere, dobbiamo essere contenti perché abbiamo passato il turno. Stiamo mantenendo le promesse fatte: porteremo ancora avanti il discorso legato ai giovani".



Biraghi? "Non siamo vicini per niente. Lui vuole andare all'Inter ma bisogna essere soddisfatti anche noi Fiorentina. Attacco? Finché c'è Simeone io sono tanto contento di tenermelo. Con lui, Vlahovic e Boateng noi siamo a posto. Ribery? Ci piace molto ma è in un momento di riflessione, soprattutto di natura economica. Non siamo al livello delle squadre arabe e russe, ma se vuole restare ad alti livelli Firenze lo aspetta a braccia aperte. Se non dovesse succedere Ribery ne prenderemo un altro, ma lui è funzionale al nostro progetto. Però non è vicino: stiamo come una settimana fa".