Preliminari Champions League, i risultati dei match di andata: cade il Galatasaray, vincono Salisburgo e Lille

Getty Images

La nuovaprende forma conin campo nelle ultime ore per definire gli ultimi posti in vista dell'inizio ufficiale della competizione. Tra la serata di ieri - 20 agosto - e quella di oggi, sono scesi in campo 7 match che hanno dato le prime risposte in vista delle sfide di ritorno che sanciranno definitivamente il passaggio del turno delle vincenti. Molte le squadre con grande esperienza in campo europeo tra le formazioni impegnate nei preliminari: dal Galatasaray al Midtjylland, passando per il Bodo Glimt.

Nelle sfide di ieri ilha battuto agevolmente lo, gol di David e Zhegrova), così come laha superato in Croazia il, doppietta di Kulenovic e Pjaca). Vittoria in casa anche per ilsulla, Maatta e Bjortuft per il Bodo, poi Mimovic).Altri 4 match in campo questa sera: perde in casa lacontro il, Nene Dorgeles e Kjergaard), così come succede tra, Rynes e Stryger Larsen). Finisce(rispettivamente Chilufya e Blackman), mentre ildi Maurito Icardi perde 3-2 in casa dello. Prima doppietta di Monteiro per gli svizzeri, a cui risponde Batshuayi con due reti nella ripresa, ma a decidere è Ugrinic all'86'.

I prossimi passi saranno lein programma per il(Salisburgo-Dynamo Kiev, Sparta Praga-Malmo, Galatasaray-Young Boys) e il(Qarabag-Dinamo Zagabria, Slavia Praga-Lille, Stella Rossa-Bodo/Glimt, Slovan Bratislava-Midtjylland). Poiper la nuova Champions dal Principato di Monaco, a partire dalle 18.