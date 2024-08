Cassano: "Juve e Milan flop, ecco la mia griglia. De Laurentiis disastroso ma Conte finirà tra i primi 4"

Getty

La prima giornata è agli archivi ed è già tempo di fare i primi bilanci. Tra quanti hanno commentato il primo turno dellac'è anche Antonioche, durante la prima puntata della trasmissione "Viva El Futbol" con Danielee Nicola, si è espresso così, concentrandosi soprattutto sul Napoli.“Non ho dubbi sul fatto chepossa arrivare incon il Napoli. Il disastro l’ha fatto però l’anno scorsoe sta continuando a farlo perché quando ha detto che avrebbe rinnovatoper poi venderlo è stato un autogol clamoroso. Le squadre che lo vogliono decidono quanto spendere e non tu, altrimenti te lo tieni. La gara di Verona è stataio non avrei mai pensato ad un disastro del genere. Anche Conte in conferenza stampa deve iniziare a piangere meno e deve fare qualcosa in più, ma la colpa non è sua ma di De Laurentiis. Osimhen? Occhio che se resta diventa una patata non bollente, ma”.

Nel corso della trasmissione Cassano ha anche stilato la sua griglia personale della Serie A: le prime quattro squadre del campionato 2024-2025, confuori dalla zona Champions League.