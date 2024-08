Sneijder a CM: "Per l'Inter sarà una grande stagione, ma in Champions sarà dura. Credo che Dumfries andrà via"

AML

, ex leggendacon cui è stato protagonista del Triplete vinto nel 2010, era presente a Riyadh per la Coppa del Mondo degli Esports. E fra un torneo EA Sports FC 24 e Call of Duty: Modern Warfare III e aspettando quello di Tekken 8, l'olandese si è concesso ai nostri microfoni per parlare a tutto tondo di esport, naturalmente, ma anche di Inter e dello sviluppo del calcio in Arabia.“Io credo che l'Inter farà di nuovo una grande stagione in Serie A. Ma la Champions League... La scorsa stagione avevo un feeling diverso, ci credevo di più. Quest'anno sarà molto più difficile perché le altre squadre si sono rafforzate molto. In questa stagione sarei già contento se l'Inter riuscisse ad arrivare in semifinale”.

Hanno pareggiato la prima partita in Serie A col Genoa si, ma è solo la prima partita no? Hanno inserito alcuni nuovi giocatori, io cito soprattutto Piotr Zielinski a centrocampo che però non c'era. Hanno bisogno di tempo per adattarsi, ma sono convinto che faranno di nuovo una grande stagione”.- "in nazionale hanno fatto entrambi benissimo. Dumfries, si diceva che dovesse essere ceduto. Sì, non è il titolare assoluto, ma credo che sia un ottimo terzino. Sapete come possono essere i giocatori quando non giocano: iniziano a lamentarsi e vogliono andarsene.ha giocato agli Europei e non sono sicuro che si aspettasse di essere un giocatore da prima squadra in nazionale. Ma ha fatto benissimo agli Europei e sicuramente rimarrà all'Inter ancora un paio d'anni, forsequest'anno o l'anno prossimo probabilmente se ne andrà”.

Sneijder è presente in Arabia per la Esports World Cup che si sta tenendo al Boulevard Riyadh City e in cui c'è in palio il più grande montepremi nella storia degli esports, con ben 60 milioni di dollari: “Sono stato invitato qui e amo i videogiochi, quindi non ho mai avuto dubbi nell'accettare l'invito. Era da tempo che volevo vedere gli esport professionali da una prospettiva ravvicinata. Il modo in cui gli esports sono cresciuti negli ultimi anni è incredibile. Ciò che ho visto va ben oltre quello che immaginavo: è pazzesco! La sede e le strutture sono incredibili e, come fan, sono curioso di sapere come saranno gli anni a venire per la Esports World Cup"

“Tornerà in Arabia (per le prossime Supercoppe italiana e spagnola in Arabia Saudita ndr.), al 100%. Credo ci sia qualcosa di diverso rispetto agli ultimi due anni, quando sono arrivate le grandi stelle e la folla è venuta in massa negli stadi. Ora il pubblico è già presente negli stadi perché c'è più qualità nel campionato saudita. Se in futuro porteranno altri giocatori di talento, potranno crescere in modo massiccio e diventare uno dei campionati più forti del mondo”.