Premier League, Brentford-Arsenal LIVE dalle 18.30

Gabriele Stragapede

31 minuti fa



Brentford-Arsenal è un match valido per la diciannovesima giornata di Premier League e si giocherà al Brentford Community Stadium, sotto la direzione dell'arbitro Bankes.



Momento molto complicato per il Brentford, reduce da un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite tra campionato e coppa. Tuttavia, il margine sulla zona retrocessione (+9) è rassicurante, mentre un successo porterebbe gli inglesi a soli 4 punti dalla zona europea.



I Gunners, dall'altra parte, si trovano al terzo posto in classifica con 36 punti, a meno nove dal Liverpool capolista. La formazione guidata da Arteta cerca una vittoria per continuare l'inseguimento ai Reds.