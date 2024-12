Premier League, LIVE dalle 13.30: subito il Manchester City, poi Chelsea e Southampton di Juric. Chiudono United e Liverpool

AFP via Getty Images

con la 18a giornata che parte quest’oggi e termina domani sera conSi parte alle 13.30 con: i Citizens, precipitati in zona Conference (settimi con 27 punti) cercano una vittoria scaccia crisi dopo il solo successo trovato nelle ultime 12 partite fra tutte le competizioni, comprese Carabao Cup e Champions League.Si prosegue alle 16 con cinque sfide in contemporanea: ilcerca conferma in zona Europa e sogna la Champions contro il Crystal Palace, ilvuole avvicinare la vetta in casa con il Fulham,desiderano solidità essendo in piena lotta per un posizionamento europeo, ilvuole continuare a sognare l’Europa che conta contro ile ilcerca una scossa alla sua stagione (attualmente ultimo, con soli 6 punti) contro il, con Ivan Juric alla prima da allenatore dei Saints.

Alle 18.30, ilvuole uscire dalla zona retrocessione contro undi Ruben Amorim alla ricerca di identità.Si chiude alle 21: ildi Arne Slot, per mantenere inalterato il vantaggio dalle concorrenti al titolo, affronta il, con le Foxes che hanno due punti di vantaggio sul 18° posto.