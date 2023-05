Il meccanismo dellesi è ufficialmente avviato nella serata di ieri, lunedì 1 maggio, con la festa scattata allo Stirpe e che celebra la risalita nella massima serie del Frosinone. Ma quanto valgono, a livello economico questi risultati?, o meglio esiste sotto forma di bonus dato dalle società ai propri giocatori, ma non da parte della Lega A alla squadra che raggiunge il traguardo. Il solo accesso in Serie A, tuttavia, può essere visto come una forma di bonus economico poiché, rispetto alla Serie B,Tutto o quasi è legato inevitabilmente ai discorsi legati aiche, ripartiti secondo la Legge Melandri e al netto del bonus paracadute e dei pagamenti per le altre leghe, si attesta per la totalità intorno al miliardo di euro. Come riportato da Calcio e FinanzaAbbiamo detto di dividendi ridistribuiti al netto del "fondo paracadute" che di anno in anno viene modificato.. Qui la distribuzione è differente in base a quali siano le squadre che retrocedono e in base al percorso che queste hanno fatto negli ultimi anni. In particolare è diper una neopromossa che torna direttamente in B dopo un anno. È diper chi retrocede dopo aver fatto in Serie A almeno 2 degli ultimi 3 anni (anche non consecutivi) e infine è diper chi retrocede dopo aver fatto in A almeno 3 stagioni delle ultime 4 (anche non consecutive).Se la quota complessiva fosse di meno di 60 milioni allora la differenza sarà redistribuita a discrezione della Lega fra un paracadute più sostanzioso per l'anno successivo o se direttamente nelle casse degli altri club di A.