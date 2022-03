L’ex centravanti della Roma, Roberto Pruzzo, parla della querelle Zaniolo a Radio Radio: "Zaniolo ha ancora due anni di contratto, quindi c’è la possibilità di valutare la situazione. Poi se il giocatore vuole andare via, ormai non ti trattiene più nessuno. C’è la possibilità che possa restare, mi sembra molto legato all’ambiente Roma. Non vedo la cessione così imminente. Se Mourinho riuscisse ad arrivare fino in fondo alla Conference League sarebbe qualcosa. Il derby è stata una grande partita ma ora bisogna voltare pagina”.