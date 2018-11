Nasser Al Khelaifi non ci sta. Dopo il pareggio tra il Napoli e il suo Paris Saint-Germain, il presidente del club francese ha dichiarato: "Abbiamo perso due punti per due errori dell’arbitro. C'era fuorigioco di Calleon sul rigore del Napoli e c’era un rigore per noi, per fallo di Maksimovic su Bernat, ma bisogna accettare gli errori dell’arbitro: il Var è necessario e bisogna agire il più rapidamente possibile. Siamo venuti qui per vincere, ma sfortunatamente non ci siamo riusciti. Per la qualificazione è tutto aperto, dobbiamo vincere le ultime due partite per qualificarci. Tuchel sta facendo un ottimo lavoro e sono molto soddisfatto, anche a Napoli abbiamo fatto quello che dovevamo".