con una stagione ben al di sopra delle aspettative iniziali. L'attaccante azzurro si è consacrato anche a livello internazionale con gol molto importanti come quello messo a segno in Champions League al Camp Nou contro il Barcellona.Moise ha ripagato la fiducia del Psg con ben. Numeri importanti per un talento finalmente pronto al decollo.. Niente da fare, Kean ha espresso la chiara volontà di proseguire la sua avventura nella capitale francese perché sente la grande fiducia dei compagni e del tecnicoIl PSG ha già fatto partire la missione per l'acquisizione di Kean a titolo definitivo. Contatti con l'Everton che, alla luce delle prestazioni super maturate dal giovane attaccante in questa stagione, parte da una richiesta di almeno. Leonardo è al lavoro con l'Everton per trovare una soluzione, non vuole farsi sfuggire un talento che aveva già giù tentato di portare al Milan nell'inverno del 2018.