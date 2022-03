Kylian Mbappé ha rifiutato di presentarsi a Doha venerdì per i sorteggi del Mondiale in Qatar. Lo svela L'Equipe, secondo la quale l'attaccante francese era la grande star attesa ma, dopo i contatti tra l'organizzazione dell'evento, la federazione francese e il Psg, a capo del quale c'è l'imprenditore qatariota Al Khelaifi, è arrivato il no del giocatore.



INIDIZIO REAL - Dietro alla scelta, potrebbe esserci la volontà di Mbappé di cambiare aria. Il giocatore vorrebbe trasferirsi al Real Madrid determinato a fare nuovi tentativi dopo l'assalto nell'estate scorsa.