Parametri zero ma non solo per il Barcellona, che per l'attacco ha messo nel mirino il classe '99 del Psv Cody Gakpo. Lo fa sapere il The Athletic, secondo il quale gli olandesi chiedono almeno 35 milioni in caso d'offerta. Sul contratto del giocatore c'è una clausola che prevede un addio amichevole in caso di offerta di una big europea.