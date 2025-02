Getty Images

PSV, colpo Tchaouna dalla Lazio

un' ora fa

3

Non sarà al Bologna il futuro di Loum Tchaouna. L'attaccante francese ex-Salernitana e finito ai margini della Lazio è stato a lungo trattato dal club emiliano che però non ha mai trovato l'accordo sulle cifre con Claudio Lotito lasciando ampio spazio all'inserimento di diversi club concorrenti.



L'ultimo in ordine di tempo è stato il PSV di Eindhoven, eurorivale della Juventus nei playoff di Champions League, che ha trovato lo scatto decisivo nelle ultime ore. L'operazione, come riportato da Fabrizio Romano può chiudersi in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni più bonus.