La stagione di Xavi Simons al PSV è stata eccezionale e alcune big d'Europa, tra cui l'Arsenal, hanno già chiesto di lui. In tal senso, in Olanda si dice che, nonostante a Eindhoven non lo vogliano cedere, il prezzo dell'ex centrocampista del Barcellona si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Il Psg potrebbe però ricomprarlo a 12 milioni.