Pulisic spremuto: come il Milan intende gestirlo

Getty Images

Nella giornata di ieri, il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha svelato chenon dovrà giocare l'amichevole contro il Messico e dunque. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’attaccante americanoper iniziare a preparare con il gruppo la delicata sfida interna contro l’Udinese.- Pochettino aveva lanciato l’allarme nella conferenza stampa prima dell’amichevole contro Panama: “Pulisic è arrivato qui stanco, gioca sempre con il Milan”. La sensazione di quanto detto dall’ex tecnico del Tottenham la si era già avuta osservando il secondo tempo di Leverkusen e in parte nella sfida del Franchi con la Fiorentina. Pulisic è un giocatore troppo importante per il Milan sin dal suo arrivo in Italia per cifra tecnica, continuità di rendimento e professionalità. Senza dimenticare la sua presenza costante nel tabellino con gol e assist.

In questa fase della stagione che vede il Milan in ritardo sia in campionato che in Champions LeagueE l’infortunio di Chukwueze priva l’americano della sua prima alternativa: Noahpuò giocare a destra ma non è il suo ruolo naturale.. Per il bene del ragazzo e della stagione rossonera, con buona pace di Pochettino.