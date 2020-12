Nessuno inaveva immaginato di chiudere il 2020 in questo modo. Con un pesante ko casalingo contro la Fiorentina per 3-0,. Con una partita da recuperare, quella “famosa” contro il Napoli, non giocata lo scorso ottobre e da disputare al momento a data da destinarsi. La classifica dice(meno di 2 di media a gara), frutto didi cui si parlava in precedenza. La prima in campionato della Juve di Pirlo, che assieme al Milan era la sola squadra non ancora battuta in questa Serie A. I rossoneri lo sono ancora, i bianconeri no dopo il ko contro la formazione viola di Cesare Prandelli., segue il Milan a 32, poi la Roma a 31, l’Atalanta a 28, il Napoli a 27 e il Sassuolo a 26. Solo dopo c’è(nonostante Cristiano, con Romelu Lukaku fermo a 11 e Zlatan Ibrahimovic a 10).. Il Milan ne ha incassati 16, l’Inter 17 per analizzare i dati delle prime due della classe. Numeri che fanno della Juve la, a 2 lunghezze dal Sassuolo quarto (aspettando sempre il recupero contro il Napoli).- Riavvolgendo il nastro bianconero di 12 mesi,, si nota una: all’epoca la Vecchia Signora aveva totalizzato 35 punti nello stesso numero di partite (11 vinte, 2 pareggi e 0 perse) con 24 gol fatti e 10 subiti. Ritornando a 24 mesi fa,, sono addirittura 13 i punti di ritardo: 37 punti in 13 gare (12 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte) e un bilancio di 28 reti realizzate e 8 incassate, mentre la Juve ora è sesta e la vetta dista come dicevamo 10 punti.- ​Numeri che nascono da un sistema di gioco che divide, la critica e i tifosi.Dipende dall'avversario, dai momenti del match, dalla fase di possesso o meno., due moduli mai utilizzati dai precedenti allenatori., mai la difesa a tre nella passata stagione.. Tra le due, la squadra di Pirlo si avvicina sicuramente più alla Juve camaleontica di Allegri che a quella di Sarri. Arriveranno nuovi accorgimenti tattici dopo la sosta? Lo dirà il campo, intanto i numeri - e il campo - parlano e mostrano una Juve lontana da dove era abituata a stare negli ultimi anni...