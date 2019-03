Altro record di longevità per Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria, autore dei gol del 3-0 e del 4-0 su rigore contro il Liechtenstein, diventa il marcatore più anziano nella storia della Nazionale italiana a 36 anni e 54 giorni di età. Battuti Panucci (35 anni e 62 giorni), Di Natale (34 anni e 241 giorni), Cannavaro (34 anni e 146 giorni) e Pirlo (34 anni e 28 giorni).



Inoltre Quagliarella sale a 9 gol in azzurro e diventa il calciatore attualmente a disposizione di Mancini con più reti all'attivo in Nazionale maggiore.